«Attention», il prévient l'OM pour Gasset !

L'OM a encore changé d'entraineur cette semaine. La défaite à Brest dimanche dernier aura été fatale à Gennaro Gattuso, licencié 48 heures plus tard par les dirigeants olympiens. La lourde tâche de sortir l'OM de la crise a donc été confiée à Jean-Louis Gasset, moqué pour son image de grand-père protecteur. Jérôme Alonzo ne veut pas le réduire à cela.

Nommé entraineur de l'OM mardi, Jean-Louis Gasset a parfaitement lancé sa nouvelle aventure en remportant son premier match jeudi face au Shaktior. Il n'en reste pas moins très moqué à cause de son âge et de son image de grand-père qui a tendance à couver ses protégés comme l'a fait remarquer Bixente Lizarazu sur Téléfoot . « Il est paternaliste, on a pu le voir, il est bienveillant. Je pense qu’il va apporter une certaine sérénité au club, il y en a bien besoin. Et il y a de l’humanité dans sa façon de gérer ses joueurs, ils en ont aussi bien besoin. » Jérôme Alonzo met en garde sur cela. Gasset est bien plus que ça et il sait hausser le ton quand il le faut.

«C'est aussi quelqu'un qui sait pousser des gueulantes, qui sait vous bouger»

« Attention, Jean-Louis ce n'est pas seulement le papy gâteau qui fait des câlins et vous raconte de belles histoires, c'est aussi quelqu'un qui sait pousser des gueulantes, qui sait vous bouger et qui a une vraie vision sur le jeu », a souligné l'ancien joueur du PSG au micro de Prime Vidéo . L'expérience de Jean-Louis Gasset parle pour lui.

«Je pense que c'est l'homme de la situation»