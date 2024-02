OM : Mission impossible pour Gasset ?

Hugo Chirossel

Après avoir acté le départ de Gennaro Gattuso, l’OM a décidé de s’attacher les services de Jean-Louis Gasset. Ce dernier s’est engagé jusqu’à la fin de la saison sans garantie pour la suivante, avec comme objectif d’essayer de limiter la casse et pourquoi pas réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Une mission qui sera difficile à réaliser pour Bixente Lizarazu.

« Je n’ai pas d’objectifs, j’ai une mission de 100 jours. Là, c’est une compétition spéciale qui tient à cœur. On peut ramener un peu de soleil aux gens. Il faut réagir . » Avant la réception du Shakhtar Donetsk jeudi dernier (3-1), en barrage retour de la Ligue Europa, Jean-Louis Gasset a affirmé que la direction de l’OM ne lui avait pas donné d’objectifs. Son seul but est d’essayer de redresser la situation et aller le plus loin possible en C3, ce qui a bien démarré, avec une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

«Il va apporter une certaine sérénité au club, il y en a bien besoin»

« Que peut apporter Gasset ? Il est paternaliste, on a pu le voir, il est bienveillant. Je pense qu’il va apporter une certaine sérénité au club, il y en a bien besoin. Et il y a de l’humanité dans sa façon de gérer ses joueurs, ils en ont aussi bien besoin, même sur l’affaire Clauss où il a mis un terme à cette affaire-là, qui a pris trop de proportions. Il a très bien démarré avec cette qualification en coupe d’Europe. Donc c’est un bon départ », a déclaré Bixente Lizarazu dans l’émission Téléfoot .

«Je ne sais pas s’il va être capable d’amener son équipe vraiment jusqu’au bout»