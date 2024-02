Tensions avec un joueur de l’OM, le «karma» l’a attrapé

Benjamin Labrousse

En amont du match face à Brest dimanche soir, le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia déclarait que Jonathan Clauss avait eu une attitude parfois problématique au sein du club marseillais. Si depuis, le président phocéen Pablo Longoria a atténué la polémique, Romain Molina a lâché quelques révélations surprenantes sur le cas du latéral droit.

Dimanche, Mehdi Benatia lâchait une révélation surprenante. Dans un entretien accordé au Canal Champions Club , le conseiller sportif de l’OM affirmait que Jonathan Clauss avait été recadré par la direction, en raison d’une attitude problématique notamment.

« Gattuso en avait marre, mais ce n’était pas le seul »

Dans un extrait publié sur TikTok , Romain Molina s’est exprimé sur le cas du latéral droit de l’OM : « Quand vous avez l’unanimité contre un joueur, ça va des petits employés à en haut en disant ‘il y a un problème d’attitude’. Ce sont des problèmes d’attitudes. L’année dernière, il est revalorisé sans être prolongé donc l’OM fait quand même des efforts pour le garder. En effet il a l’objectif de l’Euro donc il n’arrête pas de dire ‘je m’économise pour l’Euro’. Le problème, c’est qu’on lui reproche d’avoir été en dilettante aux entraînements, parfois en match, de ne pas vouloir se faire mal, avec certains retards dans les causeries. Gattuso en avait marre, mais ce n’était pas le seul » .

« Le club est devenu un hall de gare »