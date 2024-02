OM : La grosse surprise d'Aubameyang !

Alexis Brunet

L’OM est en crise. Après Marcelino plus tôt dans la saison, c’est Gennaro Gattuso qui a pris la porte dernièrement, à cause des mauvais résultats. Le club phocéen a donc décidé de miser sur Jean-Louis Gasset pour remonter la pente. Les Marseillais pourront aussi compter sur leur public, qui les a encouragés fortement jeudi soir en Ligue Europa, à la grande surprise de Pierre-Emerick Aubameyang.

L'OM a retrouvé le chemin de la victoire. Les coéquipiers de Pau Lopez se sont imposés 3_1 face au Shakhtar Donetsk, et ils se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Marseillais n'avaient plus gagné un match depuis le 7 janvier, c'était alors face à Thionville.

Gasset a réussi sa première

Mais contrairement face à Thionville, le 7 janvier dernier, ce n'est plus Gennaro Gattuso qui était sur le banc face au Shakhtar Donetsk. L'Italien a laissé sa place à Jean-Louis Gasset, qui est arrivé pour jouer le pompier de service, jusqu'à la fin de la saison. Le coach de 70 ans a donc commencé son aventure à l'OM par une victoire.

OM : Gasset l’appelle, il annule ses vacances à Miami https://t.co/OQvTR457TO pic.twitter.com/pGOSS8ZLfZ — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Aubameyang a été surpris par le public marseillais