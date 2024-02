OM : Gasset l’appelle, il annule ses vacances à Miami

Thibault Morlain

Gennaro Gattuso remercié, l’OM a décidé de faire appel à Jean-Louis Gasset pour jouer les pompiers de service jusqu’à la fin de la saison. A 70 ans, celui qu’on a connu comme adjoint au PSG a donc posé ses valises et il n’est pas arrivé seul. Ghislain Printant l’accompagne comme adjoint tandis que Nicolas Girard vient en tant que préparateur physique. Ce dernier n’était d’ailleurs pas prêt à débarquer à l’OM.

A peine quelques jours après avoir quitté la sélection de la Côte d’Ivoire en pleine CAN, Jean-Louis Gasset a rebondi. Et pas n’importe où… En effet, le fidèle adjoint de Laurent Blanc est venu assurer la succession de Gennaro Gattuso à l’OM. A Marseille, Gasset est accompagné de Ghislain Printant, adjoint, et Nicolas Girard, préparateur physique.

OM : Gasset valide une révolution qui a détruit le PSG https://t.co/5Ean2Tf9Mn pic.twitter.com/cKwLG9iVWn — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

De Miami à l’OM !

Comme expliqué par L’Equipe , Nicolas Girard n’est pas arrivé à l’OM en même temps que Jean-Louis Gasset. Et pour cause… Le quotidien sportif révèle ainsi que le préparateur physique était en vacances à Miami, avec son père, au moment de recevoir l’appel de Gasset. Il a donc fallu annuler les vacances en Floride pour rejoindre l’OM.

Première réussie pour Gasset

Débarqué à l’OM en tant que pompier de service, Jean-Louis Gasset a pour mission d’obtenir les meilleurs résultats avant son départ en fin de saison. Et ça a bien commencé avec une victoire contre Donetsk et une qualification pour la suite de l’Europa League. Place désormais à Montpellier en Ligue 1 pour Gasset et l’OM.