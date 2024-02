OM : La solution dévoilée en direct pour éviter «une humiliation»

Thibault Morlain

Depuis ce vendredi midi, on ne parle que d’une chose : les retrouvailles entre l’OM et Marcelino. En effet, le club phocéen a hérité de Villarreal en Europa League et le retour de l’Espagnol à Marseille suscite de nombreuses réactions. Eric Di Meco a lui aussi réagi, expliquant notamment ce que pourrait faire Jean-Louis Gasset pour éviter ce qui serait «une humiliation» en se faisant éliminer par Marcelino.

En septembre dernier, Marcelino quittait l’OM et il a par la suite rebondi à Villarreal. Mais voilà que les chemins de l’Espagnol et du club phocéen vont à nouveau se croiser. En effet, le tirage au sort des huitièmes de finale d’Europa League en a décidé ainsi et l’OM affrontera Villarreal. Marcelino va ainsi faire son retour au Vélodrome, où l’accueil risque d’être brulant. Qui se qualifiera ? Se faire éliminer par son ancien coach serait une énorme désillusion pour le club phocéen et voilà qu’Eric Di Meco a peut-être la solution pour éviter cela.

OM : Gasset valide une révolution qui a détruit le PSG https://t.co/5Ean2Tf9Mn pic.twitter.com/cKwLG9iVWn — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

« Ça serait une humiliation d'être éliminé par Villarreal »

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco s’est lâché sur ces futures retrouvailles avec Marcelino. Au micro de RMC , il a alors balancé : « J'espère que Gasset va rappeler aux joueurs que Marcelino est parti en courant du jour au lendemain, et sans leur dire au revoir. Quand tu joues au haut niveau, tu cherches des leviers. Et ça, c'en est un. Ça serait une humiliation d'être éliminé par Villarreal ».

Rien à craindre pour l’OM ?