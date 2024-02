OM - Retour de Marcelino : Longoria annonce du lourd

Amadou Diawara

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'OM de Jean-Louis Gasset va se frotter à Villarreal. Le club phocéen va donc être opposé à l'équipe de Marcelino, son ancien entraineur. Avant ce choc face au Sous-marin jaune, Pablo Longoria - le président de l'OM - a annoncé la couleur.

A la fin de la dernière saison, l'OM a vu Igor Tudor claquer la porte du Vélodrome. Pour le remplacer, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. Toutefois, le coach espagnol a, lui aussi, pris ses jambes à son cou prématurément. En effet, Marcelino a quitté l'OM a la fin du mois de septembre, et ce, après avoir passé seulement deux mois et demi à Marseille. Et comme le hasard fait bien les choses, l'écurie phocéenne a hérité de Villarreal lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Marcelino va retrouver le Vélodrome le 7 mars

Avant le match aller contre le Villarreal de Marcelino, prévu le jeudi 7 mars au Vélodrome, Pablo Longoria a fait passer un message fort sur le site officiel de l'OM. « Être opposé à Villarreal CF est tout d’abord synonyme de solidarité que je tiens à afficher pour la région dans laquelle nous allons nous déplacer prochainement, car les gens vivent sur place des heures très difficiles après les événements tragiques survenus hier soir (jeudi) dans l’incendie de Valence » , a confié le président marseillais, avant d'en rajouter une couche.

«Une belle opportunité pour l’OM de progresser»