OM : Riolo confirme un drame dans le vestiaire

Jean de Teyssière

Azzedine Ounahi s'est révélé aux yeux du monde entier lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec le Maroc l'épopée a été historique pour s'arrêter aux portes de la finale, battu par la France (0-2). Lors du mercato 2023, il a quitté le SCO d'Angers pour rejoindre l'OM, avec qui l'aventure est un peu plus compliquée, le milieu marocain ne parvenant pas à enchaîner les bonnes prestations. Une situation qui peut s'expliquer par la perte de son meilleur ami en fin d'année 2023 et qui est défendue par Daniel Riolo.

Dès son arrivée à l'OM en janvier 2023, Azzedine Ounahi avait inscrit un but sublime face à Nantes. Il en a inscrit un magnifique face à Rennes cette saison. Des éclairs de génie trop peu nombreux qui ont commencé à agacer les supporters marseillais, las de voir leur joueur performer avec la sélection marocaine et d'être moins bon avec l'OM. Mais cette situation s'explique.

«J’ai perdu mon meilleur ami»

En janvier dernier, au micro de BeIn Sports , Azzedine Ounahi, le milieu de terrain de l'OM est revenu sur un épisode dramatique de sa vie : « Il y a eu aussi des trucs personnels. J’ai perdu mon meilleur ami. J’ai mis du temps à revenir. L’avoir perdu, ça m’a touché énormément. Je l’ai visité à la clinique après les matchs face à la Côte d’Ivoire (1-1 le 14 octobre dernier) et Liberia (3-0, le 17 octobre dernier). J’aurai jamais imaginé un jour le voir devant moi, ne rien pouvoir faire, ni avec de l’argent ni avec rien. C’est quelque chose dont je n’ai pas parlé mais qui m’a fait voir la vie différemment. Je sacrifiais tout, mes parents étaient loin de moi… Il y a eu beaucoup de choses que le gens ne savent pas. […] Mais on est des êtres humains. »

«Je compatis à sa douleur»