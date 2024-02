OM - Gasset : La guerre est déclarée !

Thibault Morlain

Premier match et première victoire pour Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM. Désormais, le nouvel entraîneur du club phocéen va devoir enchainer avec Montpellier en Ligue 1. Face à lui, Gasset retrouvera un homme qu'il connait très bien : Michel Der Zakarian. Mais pour cette rencontre, les amitiés seront mises de côté.

Après l'Europa League, place désormais à la Ligue 1 avec l'OM pour Jean-Louis Gasset. Nouvel entraîneur du club phocéen, il va devoir tenter d'obtenir de meilleur résultat que Gennaro Gattuso. Ça commencera dès ce dimanche par la réception de Montpellier, où Gasset aura face à lui son ami, Michel Der Zakarian.

Gattuso - Gasset : Il balance sur la révolution de l'OM ! https://t.co/z2X38mKjJt pic.twitter.com/n9QzwmeaNz — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

« Il n'y aura plus d'amis »

En conférence de presse, Michel Der Zakarian s'est confié sur ce duel avec Jean-Louis Gasset pour OM-Montpellier. Et il ne serait pas question d'amitié pour cette rencontre comme l'a assuré l'entraîneur du MHSC : « On a vécu pas mal de saisons ensemble. J'ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint. Ce sont des gens que j'apprécie mais dimanche, il n'y aura plus d'amis, ce sera des concurrents ».

« Un match important pour tout le monde »