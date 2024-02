OM : Aubameyang entre dans l'histoire et jubile !

Amadou Diawara

Pour la première de Jean-Louis Gasset, l'OM s'est imposé en seizième de finale retour de la Ligue Europa. L'occasion pour Pierre-Emerick Aubameyang de signer un record dans la compétition. Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa, le numéro 10 de l'OM s'est totalement enflammé après la rencontre.

Ce jeudi soir, Jean-Louis Gasset faisait ses débuts à la tête de l'OM. Et le technicien de 70 ans a très bien démarré avec le club phocéen. En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont imposés 3-1 face au Chakhtior Donetzk, et ce, en seizième de finale retour de la Ligue Europa.

OM - Arabie Saoudite : Un rendez-vous est fixé ! https://t.co/0a9gIg7dRk pic.twitter.com/LMV2SSTJDU — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Aubameyang, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa

Ayant égalisé face au Chakhtior Donetsk ce jeudi soir, Pierre-Emerick Aubameyang est entré dans l'histoire de la Ligue Europa. Avec 31 réalisations, la star de l'OM devient le meilleur buteur de la compétition depuis sa création en 2009-2010. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, le numéro 10 de Jean-Louis Gasset a fait part de son immense fierté.

«Mes enfants me l'ont demandé»