OM : Gasset répond à la colère des supporters !

Tombeur de Shakhtar Donetsk jeudi soir en Europa League, l'OM s'est enfin rassuré et a donc réussi à l'emporter pour la grande première de Jean-Louis Gasset en tant qu'entraîneur. Ce dernier s'est félicité de ce résultat après la rencontre et a évoqué la colère des supporters depuis quelque temps, qu'il estime tout à fait légitime.

L'OM a enfin renoué avec la victoire jeudi soir ! Opposé à au Shakhtar Donetsk en 8e de finale retour d'Europa League, le club phocéen s'est finalement imposé au Vélodrome (3-1) et continue donc sa route dans cette compétition. Jean-Louis Gasset, nommé au poste d'entraîneur au pied levé cette semaine après le limogeage de Gennaro Gattuso, réussit donc ses débuts avec l'OM.

« Une très bonne révolte »

Interrogé au micro de RMC après la rencontre, Gasset a félicité les joueurs de l'OM : « Je suis fier de tout le monde. Pour faire un grand match, il faut un grand public. C’était mal engagé avec le penalty. Il nous a surmotivés. Les joueurs ont trouvé que c’était une injustice. On était quand même dans leur camp... Il y a eu cette révolte qui a été très bonne pour la suite », indique-t-il.

Gasset comprend la colère