L'OM a son Neymar et ce n'est pas une bonne nouvelle

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, le comportement de Jonathan Clauss a fait polémique à l'OM. C'est d'ailleurs à cause des écarts de l'international français que le club phocéen a souhaité s'en séparer cet hiver. Finalement, Clauss est resté à l'OM, mais il va devoir changer d'attitude, lui que certains comparent déjà à... Neymar.

D'apparence, Jonathan Clauss semble irréprochable, mais c'est loin d'être le cas. A l'OM, l'international français multiplierait les écarts, ce qui a d'ailleurs conduit Mehdi Benatia a fait une sortie remarquée dans les médias. Que reproche-t-on alors à Clauss ? Visiblement, il passerait beaucoup trop de temps devant sa PlayStation.



Clauss comme Neymar ?

Ancien conseiller de Jonathan Clauss, Maxime Bootz s'est confié sur les mauvaises habitudes du joueur de l'OM. Pour TeamFootball , il a alors fait le parallèle avec Neymar : « Tu sais, quand on attaquait Neymar parce qu’il regardait des télé réalités tard dans la nuit, et là on dit quelque chose sur Jonathan Clauss qui est réel, il joue à la Playstation jusqu’à des heures … pas professionnelles ».

« Il a ses petits démons »