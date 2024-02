OM : Vers une nouvelle folie des supporters ? La réponse tombe

Hugo Chirossel

Il y a trois ans, l’OM avait été marqué par la « révolution des cyprès » et l’envahissement du centre d’entraînement par plusieurs centaines de supporters, ce qui avait notamment mené à la nomination de Pablo Longoria en tant que président du club. Dans un message publié à l’attention de leurs abonnés, les South Winners ont dissuadé ceux qui appelaient à une « commanderie 2 ».

L’ambiance s’annonce chaude ce jeudi soir, à l’occasion du match entre l’OM et le Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa. En marge de cette rencontre, les South Winners ont publié un message dans lequel ils s’insurgent de la situation actuelle du club et s’en prennent notamment à Pablo Longoria et Frank McCourt.

«L’Oncle Picsou, il serait temps de vendre notre club qui n’est en aucun cas une franchise américaine»

« L’Oncle Picsou, il serait temps de vendre notre club qui n’est en aucun cas une franchise américaine où les supporters sont de simples clients. Le Don Pablo, il serait temps de repartir dans l’ombre du milieu du football où arrangement et magouille sont dissimulés. Votre communication n’est plus maîtrisée et votre contrôle systématique est devenu fantomatique au sein de notre club. L’entraîneur ne changera rien, qui que ce soit à ce poste actuellement ne peut rien faire. Un navire sans destination ne peut être bien dirigé. Les joueurs quant à vous, simples mercenaires ou joueurs surcotés dont les années à l’OM représentent les plus beaux salaires de votre carrière. Il est temps de partir et de ne plus jamais s’associer à notre image », ont déclaré les South Winners.

«La mascarade a trop duré, car ceux qui sont humiliés pour toujours, c’est nous»

« Le “Club Med” ou la “Commedia dell’arte”, c’est terminé. La mascarade a trop duré, car ceux qui sont humiliés pour toujours, c’est nous. Nous qui dépensons notre argent et notre sueur dans cette vie de supporters pour vous suivre au quotidien. Qui mettons de côté nos moments familiaux, amicaux et professionnels. Nous sommes plus concernés que vous par ce maillot, car il est notre et nous sommes conscients de sa valeur. Il a construit le plus grand palmarès français et a fait briller notre ville dans le monde entier. Vous n’apparaîtrez pas dans cette grande histoire et vos noms seront plongés dans l'oubli, car vous ne méritez que ça », ont ajouté les South Winners.

«Taisez-vous, car vous n’avez pas conscience des risques et des conséquences»