OM : McCourt porté disparu, nouvel indice sur la vente du club ?

Propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, Frank McCourt n’est pas souvent présent à Marseille et ne semble pas vraiment se préoccuper de l’actualité de son club. Une absence qui interroge, dans un contexte où les rumeurs autour d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille sont de plus en plus insistantes. Jean-François Pérès, responsable des sports au JDD, a essayé plusieurs fois de le contacter, en vain.

Depuis plusieurs mois, voire années, l’OM est régulièrement annoncé proche d’un rachat par l’Arabie Saoudite. Les Saoudiens, déjà propriétaires de Newcastle, semblent bel et bien s’intéresser au championnat de France, mais ils pourraient finalement jeter leur dévolu sur l’AS Monaco, d’après les informations de Jérôme Rothen.

L’Arabie Saoudite plus intéressée par l’AS Monaco que par l’OM ?

« Ce qu’on m’a dit aussi, du côté des Saoudiens, c’est qu’il y a eu un intérêt pour l’Olympique de Marseille c’est vrai, il y a quelques années, mais il n’y a pas eu de suite. Ça ne veut pas dire qu’ils ne viendront pas. S’ils sont plus intéressés par Monaco que par Marseille ? Pour l’instant, oui », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC . À l’OM, l’implication de Frank McCourt suscite beaucoup d’interrogations, même si Pablo Longoria assure qu’il « parle avec le groupe McCourt toutes les semaines ».

«L’OM est secondaire pour lui»