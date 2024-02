Vente OM : McCourt, Arabie Saoudite... L'annonce qui relance tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion de son passage en conférence de presse, en marge de la présentation de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a évoqué plusieurs dossiers chauds de l'OM, y compris le rôle de Frank McCourt qui semble de plus en plus distant du club phocéen. Une situation qui renforce les rumeurs concernant la vente du club. Mais le président marseillais met les choses au clair.

C'est le sujet qui met le feu à l'OM ces derniers mois. En effet, plusieurs médias annoncent avec certitudes que le club phocéen sera vendu à l'Arabie Saoudite qui prépare un projet colossal pour les prochaines années. Des rumeurs qui s'appuient notamment sur l'absence au quotidien de Frank McCourt. Le propriétaire actuel de l'OM semble effectivement très en retrait de ses fonctions. Mais Pablo Longoria tord le cou à ces rumeurs.

Gasset vend déjà la mèche pour son avenir à l'OM ! https://t.co/x9ISHQmqdf pic.twitter.com/gvDsTUJhfb — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

«Je parle avec le groupe McCourt toutes les semaines»

« On parle de stabilité mais il faut du pragmatisme. L'objectif et la responsabilité c'est de ne jamais dire que la saison va mal se terminer. On doit faire le maximum pour bien finir la saison. Je vais être clair pour mes relations avec McCourt. Un club de football n'a pas qu'un seul modèle de propriétaire. Certains vont à tous les matchs, d'autres à aucun. A Sassuolo, on ne voyait jamais le propriétaire et personne ne se posait la question. A la Juventus, personne de connaissait les membres de la holding qui possédait le club. Je parle avec le groupe McCourt toutes les semaines. On a un conseil de surveillance et je n'ai jamais vu un club où on parlait autant par semaine », révèle le président de l'OM devant les médias.

«On a discuté pendant une heure et demi dans la nuit de dimanche à lundi»