Vente OM : L'Arabie Saoudite va virer un «surdoué» ?

Arnaud De Kanel

Les rumeurs autour d'un potentiel rachat de l'OM par l'Arabie saoudite s'intensifient. De plus en plus distant malgré la grosse période de crise que traverse son club, Frank McCourt donne l'impression de se détacher totalement de son bien qu'il pourrait donc céder à des investisseurs saoudiens selon plusieurs sources. Ces derniers devraient se séparer de Pablo Longoria en cas de rachat, un homme que Medhi Benatia qualifie pourtant de «surdoué».

Plongé dans l'une des crises les plus importantes de ces dix dernières années, l'OM coule sans commandant à son bord. En effet, Frank McCourt ne parle plus et semble vouloir en terminer au plus vite avec le club phocéen. Le propriétaire de l'OM est même à l'écoute des offres comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, mais ses demandes repoussent d'éventuels repreneurs. Comme depuis de nombreuses années, l'Arabie saoudite apparait comme l'option la plus probable pour acquérir l'OM. En cas de rachat, les Saoudiens auraient prévu du changement à tous les étages et Pablo Longoria ne devrait pas être épargné.

OM : Le départ de Gattuso est annoncé https://t.co/njsc6MwPEv pic.twitter.com/vPWDItOjec — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Longoria évincé par l'Arabie saoudite ?

Selon Thibaud Vézirian, l'OM changera de président et Longoria perdra donc son poste si l'Arabie saoudite venait à racheter le club. « Du côté des acheteurs, l’idée qu’une personnalité saoudienne prenne la présidence est envisagée. Mais à Marseille, certains espèrent voir une ancienne gloire du club, une légende, prendre ce rôle… Je pense que la face majoritaire saoudienne sera représentée », avait-il confié début février sur Twitch . Un dirigeant qui ne manque pourtant pas de qualités si l'on en croit Medhi Benatia.

«Pour moi, c'est un surdoué