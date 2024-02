Vente OM : Il enchaine les démentis

Thibault Morlain

Frank McCourt est-il prêt à vendre l'OM ? A condition de recevoir une offre juste à ses yeux, l'Américain pourrait céder sa place. S'il a été question d'une prise de pouvoir de l'Arabie Saoudite à Marseille, le nom de Rodolphe Saadé a également circulé. Milliardaire et patron de CMA CGM, il est perçu comme un possible candidat à la reprise de l'OM. Dernièrement, ça s'est de nouveau enflammé à propos d'un rachat par Saadé, mais il n'y aurait pas de quoi...

Rodolphe Saadé sera-t-il le prochain patron de l'OM ? Déjà sponsor du club phocéen via sa société CMA CGM, il est annoncé comme un possible successeur à Frank McCourt. Une idée qui a dernièrement été remise au goût du jour dernièrement suite à la réapparition d'un article de Forbes , datant pourtant de décembre 2023. Dans ce papier consacré à Saadé, on pouvait alors lire : « Si Rodolphe Saadé a la double nationalité française et libanaise, il est surtout très attaché à Marseille. Il occupe un sublime bureau situé au 30e étage de la plus haute tour de la ville, celle que son père a fait construire à deux pas du Vieux-Port pour laisser sa trace. Rodolphe Saadé domine donc la ville au sens propre comme au figuré. Il vient de racheter le quotidien local La Provence et envisagerait de vouloir racheter l’OM dont il a déjà obtenu le sponsor maillot à partir de la saison 2023-2024 ».



Vente OM - Arabie Saoudite : Coup de théâtre, un milliardaire pour remplacer McCourt ? https://t.co/p63DfO4ocp pic.twitter.com/oJghbvuwNI — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Pas de rachat de l'OM prévu pour Saadé

Chez les fans de l'OM, on s'est alors mis à rêver d'une arrivée de Rodolphe Saadé à la place de Frank McCourt. Mais cet espoir a été de courte durée. En effet, CMA CGM a contacté FootMarseille pour mettre les choses au point à propos d'un rachat du club phocéen et les différentes rumeurs ont alors été démenties : une reprise de l'OM n'est pas à l'ordre du jour.

« Il n'achètera jamais l'OM »