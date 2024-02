OM : Un joueur exceptionnel annoncé à Marseille

Thibault Morlain

Depuis son arrivée à l'OM, Iliman Ndiaye enchaine les performances décevantes. Le Sénégalais affiche un visage bien moins convaincant que ce ce qu'il avait pu montrer à Sheffield United. Forcément, à Marseille, on aimerait retrouver ce Ndiaye qui a brillé en Angleterre. Bonne nouvelle pour l'OM : ce joueur exceptionnel n'a pas disparu.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a lâché 15M€ pour recruter Iliman Ndiaye. Les appels du pied de l'ancien Marseillais ont fonctionné, mais Pablo Longoria a également été convaincu par les performances du Sénégalais. La saison passée, avec Sheffield United, Ndiaye a totalisé 15 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues.

« Il faut rester patient »

A l'OM, on ne demande qu'une chose : voir le Iliman Ndiaye qui a tant brillé en Angleterre sous le maillot de Sheffield United. Et cela serait encore possible. Pour La Provence , une source à l'OM a lâché : « Il faut rester patient pace qu'il a tout pour redevenir le Ndiaye de l'année dernière. Et meilleur encore ».

« Quand l'équipe fonctionnera, il en bénéféciera »