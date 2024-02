Il revient à l’OM et prépare du lourd

Hugo Chirossel

Alors que la finale de la CAN opposant la Côte d’Ivoire au Nigéria aura lieu ce dimanche, l’OM a récupéré quasiment tous ses joueurs partis disputer cette compétition. Il n’en manque qu’un, Chancel Mbemba, qui disputait samedi la petite finale contre l’Afrique du Sud. Le retour de l’international congolais pourrait permettre à Gennaro Gattuso de repasser à une défense à cinq.

Depuis trois matchs, contre l’AS Monaco (2-2), l’OL (1-0) et vendredi soir face à Metz (1-1), Gennaro Gattuso a délaissé le 3-5-2 pourtant efficace au cours du mois de décembre pour repasser en 4-3-3, son système préférentiel. Un choix qui interroge, l’OM ayant semblé bien plus efficace avec une défense à cinq.

Un 4-3-3 peu efficace

Le 3-5-2 a pour avantage d’apporter du soutien à Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque, lui qui évoluait sur le côté gauche face à Metz, laissant l’axe à Faris Moumbagna. Certains joueurs, à l’image d’Iliman Ndiaye, semblent également plus à l’aise dans ce dispositif. Les rares bonnes performances de l’international sénégalais sont intervenus dans un système à deux attaquants et il ne parait clairement pas à son avantage lorsqu'il évolue sur un côté. C’est également pour les défenseurs centraux de l’OM qu’un dispositif en 3-5-2 semble plus avantageux.

Le retour salvateur de Mbemba ?