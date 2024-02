OM : Ce renfort qui va faire du bien à Gattuso

Arnaud De Kanel

Toujours incapable de gagner en match de Ligue 1 en 2024, l'OM s'est heurté au bus messin vendredi soir. Un nouveau résultat décevant pour Gennaro Gattuso qui, en plus de cela, a perdu Samuel Gigot. L'Avignonnais s'est fait expulser mais le coach italien pourra certainement compter sur Chancel Mbemba d'ici-là puisque la CAN s'achève ce samedi pour le Congolais.

« On peut parler d'une mini-crise. On ne gagne pas depuis cinq matchs et ça peut sembler utopique de parler de cette quatrième place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison », avouait volontiers Gennaro Gattuso. Plus que jamais dos au mur après le match nul contre Metz, l'entraineur de l'OM va pouvoir s'appuyer sur le retour d'un taulier en la personne de Chancel Mbemba.

Il enrage déjà après son transfert à l'OM https://t.co/81NM93faZE pic.twitter.com/Af25TmgvFn — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Mbemba en bronze ?

Eliminée en demi-finale de la CAN face à la Côte d'Ivoire, la République Démocratique du Congo affronte l'Afrique du Sud ce samedi dans l'espoir de décrocher la médaille de bronze. Un dernier match pour Mbemba avant de rentrer sur Marseille et de venir en aide à un OM orphelin de son défenseur central.

Mbemba : Le retour qui tombe à pic

S'il ne devrait peut-être pas faire son retour jeudi face à Donetsk en Ligue Europa, Chancel Mbemba pourrait disputer le choc face à Brest dimanche soir. Gennaro Gattuso en aura bien besoin puisqu'il manque du leadership en l'absence du Congolais. Le retour de Mbemba pourrait également permettre de repasser en 3-5-2, un dispositif qui fonctionne mieux que le 4-3-3.