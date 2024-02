C'est la crise à l'OM, Gattuso avoue tout

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM n'a pu prendre qu'un seul point face au FC Metz. Alors que son équipe a enchainé cinq rencontres sans victoire, Gennaro Gattuso a admis que le club était entré dans une mini-crise. Reste à savoir si le coach de l'OM saura redresser le navire marseillais en Ligue Europa.

Pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, l'OM a affronté le FC Metz. Toutefois, les Marseillais ont été tenus en échec par les Grenats . Alors que l'OM est sur une série de cinq matchs sans victoire, Gennaro Gattuso a avoué en conférence de presse d'après-match que le club était en crise.

« On peut parler d'une mini-crise. On ne gagne pas depuis cinq matchs et ça peut sembler utopique de parler de cette quatrième place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison » , a admis Gennaro Gattuso, avant d'en rajouter une couche.

