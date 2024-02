Il enrage déjà après son transfert à l'OM

Arnaud De Kanel

Fraichement recruté par l'OM en provenance de Bodo/Glimt, Faris Moombagna a livré une prestation solide pour sa première titularisation. L'attaquant camerounais a inscrit l'unique but marseillais, mais la soirée aurait pu être encore plus belle. En effet, il n'a pas digéré le match nul obtenu face à Metz et l'a fait savoir.

Faris Moumbagna n'aura pas tardé à débloquer son compteur. Le nouvel attaquant de l'OM a ouvert le score face à Metz, mais il n'a pas pu empêcher le match nul de son équipe. Forcément, les regrets sont grands pour Moumbagna qui voulait repartir avec la victoire.

«Garder la tête haute»

« Oui, après c'est tous ensemble. Je veux juste arriver, on doit tout donner sur le terrain. On l'a fait aujourd'hui, on a poussé. Mais malheureusement, ce n'est pas le résultat qu'on attendait à la fin du match. Après, on a ce sentiment de boost. Ensuite, on se dit qu'il faut tout donner jusqu'à la fin. Et après, on prend un but, malheureusement. Voilà, il faut juste garder la tête haute, continuer à travailler, parce qu'on a montré de bonnes choses aujourd'hui », a déclaré Faris Moumbagna au micro de Prime Vidéo . Le Camerounais regrette que son but n'ait « servi à rien ».

«Si on ne prend pas les 3 points, ça ne sert à rien»