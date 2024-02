OM : Une folle révélation tombe sur le feuilleton du moment

Alexis Brunet

La situation de Jonathan Clauss à l'OM est très compliquée en ce moment. Le défenseur avait été mis sur le marché par Pablo Longoria à quelques jours de la fin du mercato hivernal. Finalement, l'international français est resté à Marseille, et il pourrait faire de même pour la saison prochaine, et partir libre à l'été 2025.

Comme lors de chaque mercato, Pablo Longoria a été au four et au moulin. Pour ce qui est des arrivées, le président de l'OM a offert deux nouveaux latéraux à Gennaro Gattuso. Quentin Merlin a débarqué en provenance du FC Nantes, et Ulisses Garcia est arrivé des Young Boys Berne. Le club phocéen s'est aussi renforcé en attaque avec Faris Moumbagna, mais aussi au milieu, avec Jean Onana.

Des départs importants à l'OM

Pour ce qui est des départs, l'OM a laissé partir Renan Lodi du côté d'Al Hilal. Le club phocéen n'a rien pu faire face aux millions de l'Arabie saoudite. Les dirigeants marseillais ont aussi prêté Vitinha au Genoa, ce dernier n'ayant jamais réussi à pleinement montrer son potentiel, un an après son arrivée. Enfin, François Régis Mughe a rejoint Dunkerque en prêt.

Clauss pourrait partir libre en 2025