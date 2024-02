Après Guendouzi, l'histoire se répète à l'OM

Amadou Diawara

Alors que Jonathan Clauss n'a pas quitté l'OM cet hiver, Pablo Longoria a révélé qu'il avait eu des problèmes de comportement ces dernières semaines. Interrogé sur ce dossier sensible, Daniel Riolo a affirmé que le club marseillais avait déjà vécu ce genre de situations, notamment avec Matteo Guendouzi.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, Jonathan Clauss est passé tout près de quitter l'OM. Et finalement, l'international français n'a pas claqué la porte du Vélodrome. Présent en conférence de presse dernièrement, Pablo Longoria est revenu sur le cas Jonathan Clauss.

Le PSG a une piste chaude pour son futur stade ? https://t.co/qTJWOFkOAQ pic.twitter.com/dU2mZ3eVEE — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Longoria a dénoncé l'attitude de Clauss

Interrogé sur Jonathan Clauss, Pablo Longoria a révélé qu'il avait eu des écarts de conduite dernièrement, mais qu'il avait retrouvé le droit chemin la semaine dernière. Présent dans l' After Foot ce jeudi soir, Daniel Riolo a constaté que l'OM avait vécu une situation similaire avec Matteo Guendouzi.

«Il y a la même histoire avec Guendouzi»