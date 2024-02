Arabie Saoudite - McCourt : Il vend la mèche pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà une nouvelle annonce qui pourrait jeter le trouble autour de l'avenir de Frank McCourt. Ancien conseiller du propriétaire américain, Didier Poulmaire a été approché pour racheter l'OM. L'avocat l'a annoncé au micro de RMC ce mercredi soir. De quoi relancer les rumeurs en ce qui concerne l'avenir proche du club marseillais.

Frank McCourt n'a plus posé un pied à Marseille depuis plusieurs mois. Mais le propriétaire de l'OM a fait une apparition, ces dernières heures, sur la TV américaine pour évoquer Project Liberty, son autre projet. Pas un mot n'a été prononcé sur son avenir en Ligue 1. Pourtant, les rumeurs sont nombreuses autour de son futur. Alors que l'OM traverse une période de turbulences, ils sont plusieurs à souhaiter son départ et l'arrivée de nouveaux investisseurs.

L'OM dévoile la vérité sur le transfert de Guendouzi https://t.co/ur20Fa3hhZ pic.twitter.com/5iBUblTlGJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Poulmaire rend hommage à McCourt

Mais à l'origine de son arrivée à l'OM en 2016, Didier Poulmaire a tenu à remettre les points sur les "i". « C’est quelqu’un qui aime le sport. Les Américains sont très attirés par le football, parce que c’est mondial. Son passage à Marseille ? Il y est encore. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. et se souvenir où se trouvait le club au moment il a été repris par Frank. On ne peut pas ne pas le remercier. Il faut lui être reconnaissant » a déclaré l'avocat sur RMC.

« On me sonde »