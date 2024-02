OM : «On me sonde», il fait une grande annonce sur le rachat du club !

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, les rumeurs autour d’un potentiel rachat de l’OM, notamment par l’Arabie Saoudite, se font de plus en plus insistantes. Didier Poulmaire, avocat impliqué dans le rachat du club par Frank McCourt en 2016, qu’il avait conseillé, s’est exprimé à ce sujet et a indiqué qu’il était régulièrement sondé.

Propriété de Frank McCourt depuis octobre 2016, l’OM est régulièrement annoncé proche d’un rachat, notamment par l’Arabie Saoudite. Des rumeurs incessantes et qui sont de plus en plus insistantes ces derniers temps. Mais pour le moment, le club marseillais appartient toujours à l’homme d’affaires américain.

Didier Poulmaire sondé pour un rachat de l’OM

Pour racheter l’OM, qui appartenait alors à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt avait notamment été conseillé par l’avocat Didier Poulmaire. Ce dernier était justement présent dans Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi et a indiqué qu’il était régulièrement sondé par des potentiels acheteurs.

« Si on m’approche pour racheter l’OM ? On me sonde, oui »