L’OM règle le cas Gattuso

Si l’OM est huitième au classement et commence à sérieusement s’éloigner des places qualificatives pour la Ligue des champions, Gennaro Gattuso quant à lui échappe plus ou moins aux critiques. Malgré la situation actuelle, Pablo Longoria a réaffirmé sa confiance en son entraîneur ce mercredi en conférence de presse.

Arrivé sur le banc de l’OM au mois de septembre dernier, Gennaro Gattuso réussit pour le moment à échapper aux critiques, malgré les résultats décevants des Olympiens. Il faut dire que le technicien italien a récupéré une équipe au sein d’un club en crise et avec des limites évidentes. Pourtant, certains de ses choix, notamment tactiques dimanche lors de la défaite sur la pelouse de l’OL, interrogent, à l’image d’Eric Di Meco.

Le boss de l'OM se lâche en pleine crise https://t.co/LBcfE9ktAV pic.twitter.com/uuR5znjQei — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

« Pour moi, c’est un manque de mentalité »

Pablo Longoria quant à lui est d’accord avec Gennaro Gattuso et estime que le problème est avant tout mental : « Les petits détails font les résultats et le contrôle des petits détails nous manquent. Pour moi, il n'y a pas de manque de professionnalisme. Pour moi, c’est un manque de mentalité. Il nous manque le contrôle des petits détails », a-t-il déclaré ce mercredi en conférence de presse. Le président de l’OM a une totale confiance en Gennaro Gattuso et estime qu’il est l’homme de la situation.

« Je lui donne toute ma confiance, je vois comment il cherche des solutions »