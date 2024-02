OM : «Il se voile la face», Gattuso se fait tacler en direct

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est incliné sur la pelouse de l’OL dimanche soir (1-0), Gennaro Gattuso a expliqué après la rencontre que selon lui, l’aspect tactique n’avait pas été un problème. Un avis que ne partage pas Eric Di Meco. Pour ce dernier, le technicien italien se voile la face.

Comme il l’avait fait la semaine passée contre l’AS Monaco (2-2), Gennaro Gattuso a de nouveau délaissé le 3-5-2 pour mettre en place un 4-3-3, son système préférentiel, lors de la défaite face à l’OL dimanche soir (1-0). Selon lui, la contre-performance de l’OM n’est pas « une question de système », comme il l’a expliqué à l’issue de la rencontre. Ce n’est pas l’avis d’Eric Di Meco.

« Gattuso se dédouane sur la tactique en disant que c'est un problème d'état d'esprit »

« Gattuso se dédouane sur la tactique en disant que c'est un problème d'état d'esprit. Eh bah non, je suis désolé... Si on m'explique que cette équipe-là, avec cet effectif-là, peut jouer à quatre défenseurs et avec trois milieux de terrain comme ça… Et surtout trois attaquants, un à droite et un à gauche qui sont perdus, qui sont tous seuls, qui ne sont pas capables d'éliminer un mec », a déclaré Eric Di Meco, dans le Super Moscato Show sur RMC .

« Il se voile la face »