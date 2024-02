L’OM en crise, Gattuso fait un choix et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa large victoire en première partie de saison, l’OM a chuté du côté de Lyon ce dimanche (1-0). Les Gones savourent ce succès qui leur donne de l’air tandis que l’équipe de Gennaro Gattuso s’éloigne de la tête du classement. Interrogé en conférence de presse à l’issue du match, l’Italien s’est défendu sur ses choix tactiques.

L’Olympique Lyonnais tient sa revanche après la lourde défaite en décembre dernier sur la pelouse du Vélodrome (3-0). Ce dimanche, les Gones l’ont emporté grâce à un but d’Alexandre Lacazette (1-0), un succès qui leur permet de souffler au classement et d’espérer lancer une nouvelle dynamique au sortir d’un mercato hivernal agité. Du côté de l’OM en revanche, à six points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, la situation se tend et la défaite a du mal à passer. En conférence de presse, Gennaro Gattuso s’est expliqué sur ses choix.

« Ce n'est pas une question de système »

Alors que le 3-5-2 qu’il avait installé en décembre dernier avait permis à l’OM de surpasser l’OL, l’Italien est repassé dans un 4-3-3 à l’occasion du déplacement à Lyon. Un choix dont il se défend. « Ce n'est pas une question de système , a répondu Gennaro Gattuso, relayé par L’Equipe . Ce (dimanche) soir, on a joué avec un latéral droit (Bamo Meïté) plus défensif aussi. Le problème depuis que je suis arrivé, c'est que ça se joue la plupart du temps sur des détails. Si on avait pris le point du match nul, je ne pense pas que ça aurait été anormal. En deuxième mi-temps, on a créé davantage de danger, on a été meilleurs. »

« Il ne faut pas chercher d'excuse »