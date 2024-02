OM : Gros coup de gueule dans le vestiaire de Gattuso !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a déçu dimanche soir en s'inclinant sur la plus petite des marges face à l'OL en championnat. Le capitaine marseillais Samuel Gigot, très remonté, ne digère pas ce résultat, et il n'a pas manqué de le faire savoir en poussant un coup de gueule en zone mixte après la rencontre.

L'OM n'y arrive plus en championnat et continue de faire du sur place, puisque la formation de Gennaro Gattuso reste sur quatre matchs sans le moindre succès en Ligue 1 et n'a plus gagné dans cette compétition depuis le 17 décembre (face à Clermont, 2-1). Dimanche soir, opposé à son grand rival lyonnais, le club phocéen s'est finalement incliné (1-0) malgré plusieurs occasions franches, et pointe donc à la 8e place du championnat. Bien loin de ses ambitions de début de saison...

Gattuso confirme un coup de théâtre confirmé à l’OM ! https://t.co/okDxIAHZFP pic.twitter.com/5XvQZXZ5jp — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

« C'est le pire des sentiments »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Samuel Gigot n'a pas dissimulé sa colère sur la performance de l'OM : « C’est le pire sentiment, surtout contre cette équipe-là. On savait qu'il ne fallait pas perdre, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain tout simplement. On a manqué, je pense, d'agressivité, on a été un peu trop tendres, surtout quand on joue un Olympico comme ça, on doit leur rentrer dedans, on doit leur faire mal. On les a un peu trop regardés, on a un peu trop joué à la baballe. On n'a pas eu ce côté assez tueur, que ce soit dans les deux surfaces. Je pense qu'ils ont eu une ou deux occasions, ils marquent. Mais derrière, quand on joue un Olympique, on doit leur rentrer dedans. Aujourd'hui, on les a un peu trop regardés malheureusement. C'est le pire des sentiments. On va passer une mauvaise semaine tous ensemble, mais il faut rester solidaires. Il n'y a rien d'autre à dire. Il faut se remettre tous en question, vite se parler entre nous et dès vendredi et avoir une autre mentalité parce que perdre comme ça, un match comme ça c'est dur à encaisser », lâche le capitaine de l'OM.

« J'ai la rage »