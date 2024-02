Fiasco pour l'OM, Longoria hausse le ton

Arnaud De Kanel

Encore très décevant et inoffensif pendant la majeure partie de la rencontre, l’OM a chuté dimanche soir en clôture de la 20ème journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’OL. La situation des Olympiens ne s’arrange pas et ils pointent seulement à la 8ème place du championnat. Pablo Longoria s'est rendu dans le vestiaire marseillais, le visage fermé.

Après 20 journées de championnat, l'OM n'est toujours pas plus avancé. Défaits par l'OL, les joueurs de Gennaro Gattuso n'ont plus gagné depuis 4 matchs en Ligue 1 et la situation devient de plus en plus alarmante. De quoi provoquer la colère de Pablo Longoria.

Nouvelle défaite pour l'OM

L'OM s'enfonce dans la crise ! Face à un OL revanchard qui voulait se venger de la claque reçue au Vélodrome il y a un peu plus d'un mois, les Olympiens n'ont presque rien montré et se sont logiquement inclinés 1 but à 0 suite à un but d'Alexandre Lacazette. La tension monte à l'OM.

Longoria agacé dans le vestiaire