OM : Un joueur se fait balancer pour ses soirées

Thibault Morlain

Arrivé de Donetsk en janvier 2009, Brandao sera resté à l’OM jusqu’à l’été 2012. Alors que le Brésilien s’est fait remarquer par certaines de ses performances sur le terrain à Marseille, en dehors des pelouses, l’ancien attaquant olympien était également l’un des meilleurs si l’on en croit l’un de ses coéquipiers de l’époque, Souleymane Diawara.

Formé au Havre et passé ensuite par Sochaux et surtout les Girondins de Bordeaux, Souleymane Diawara a rejoint l’OM en 2009, où il sera resté jusqu’en 2014. Rugueux défenseur central, le Sénégalais a également la réputation d’être un fêtard. Mais visiblement, selon ses dires, Diawara serait loin d’être le pire dans ce domaine. A l’OM, il avait visiblement un sacré concurrent et partenaire de soirées en la personne de Brandao.

OM : Coup de gueule, Longoria «joue à Football Manager» https://t.co/LnxXJlAleu pic.twitter.com/ngDZB5uqNp — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

« Il sortait en semaine »

Se confiant ce dimanche pour L’Equipe , Stéphane Diawara a été interrogé sur sa réputation de fêtard, prêtée par de nombreux joueurs. Celui qui a joué à l’OM ou encore à Bordeaux a alors balancé un de ses anciens coéquipiers à Marseille : Brandao. « Certains étaient pires que moi, mais comme ils sont devenus entraîneurs, on ne va pas les griller, hein ? (il rit). Mais je peux citer Brandao, à Marseille, qui m'impressionnait parce qu'il sortait en semaine alors que moi j'avais pour règle de ne sortir que le week-end, après les matches. Les autres joueurs ne s'en rendaient pas toujours compte, mais moi je captais toujours Brandao, à l'entraînement, quand il était sorti la veille : entre fêtards, il y a des regards qui ne trompent pas », a lâché Diawara pour le quotidien sportif.

« Le meilleur et le plus endurant »

D’ailleurs, à propos du joueur le plus fêtard à ses yeux, Brandao avait confié : « Moi, j'étais pas mal (rires). Mais à Marseille, le meilleur et le plus endurant, c'était Souleymane (Diawara). Il ne faut pas oublier Niang. Il n'était jamais très loin ».