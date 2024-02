Vente OM : Un projet à un milliard d'euros est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncée depuis de nombreux mois, la vente de l'OM n'est toutefois toujours pas officielle. Et pourtant, l'Arabie Saoudite est toujours évoquée pour reprendre le club phocéen et succéder à Frank McCourt. Invité une nouvelle fois à commenter cette situation Thibaud Vézirian assure qu'au total, le projet des Saoudiens pourraient attendre au total le milliard d'euros. De quoi encore faire fantasmer les Marseillais.

Plus le temps passe, plus l'Arabie Saoudite est annoncée avec insistance à l'OM pour racheter le club qui appartient à Frank McCourt depuis 2016. Cependant, peu de chiffres circulent concernant la Vente OM. Interrogé à ce sujet, Thibaud Vézirian n'hésite pas à estimer le projet à 1 milliard d'euros.

L'Arabie Saoudite débarque avec un projet de 1 milliard d'euros ?

« En gros, la situation fait que certains parlent. On a vu fleurir au fil du temps des chiffres entre 400 et 450 millions d’euros pour un prix de vente du Club Olympique de Marseille. Si vous ajoutez à cela peut-être 300 millions, une estimation de la vente du stade par sa valeur, et vous rajoutez 200 à 300 millions qu’il faudrait pour relancer le club et renforcer l’effectif lors du mercato sur un ou deux marchés des transferts, disons que ça fait un investissement global d’un milliard d’euros pour l’Olympique de Marseille la première année », explique le journaliste au micro de TeamFootball .

Plusieurs indices confirment la vente de l'OM