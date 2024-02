Vente OM : Il lâche un secret sur l'Arabie Saoudite, c'est validé

La rédaction

Ces derniers jours, l'homme d'affaires Alexandre Katrangi a plusieurs fois évoqué l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le rachat de l'OM. Il évoque même un rendez-vous prochainement pour sceller l'affaire de façon définitive. Thibaud Vézirian refuse d'être aussi affirmatif, mais confirme toutefois qu'un consortium saoudien va racheter l'OM, sans donner de date précise.

Voilà désormais près de trois ans que la vente de l'OM est annoncée sans que rien ne soit officialisé pour le moment. Mais plusieurs personnes qui se présentent comme influentes auprès de l'Arabie Saoudite prennent position, à l'image de l'homme d'affaires Alexandre Katrangi. Thibaud Vézirian a évoqué cette situation.

«Il est plutôt dans le vrai»

« Il laisse miroiter pas mal de choses, sans plus de détails, pour autant il est plutôt dans le vrai puisque l’Arabie Saoudite fonce à la tête d’un consortium pour acheter officiellement l’OM », explique le journaliste au micro de Team Football , avant d'apporter des précisions à ce sujet : « Concernant Alexandre Katrangi qui est un homme d’affaires assez proche de l’Arabie Saoudite, est-ce qu’il troll les supporters de l’OM ? Est-ce qu’il se moque d’eux depuis des mois ? Oui et non. Il laisse miroiter pas mal de choses, sans plus de détails, pour autant il est plutôt dans le vrai puisque l’Arabie Saoudite fonce à la tête d’un consortium pour acheter officiellement l’OM, mais là il indique clairement un rendez-vous, mardi et mercredi, 6 et 7 février ». Thibaud Vézirian en profite également pour faire le point sur la date de l'officialisation de la vente de l'OM.

«Donc il faut rester calme et prendre de la hauteur»