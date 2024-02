«Massacre» à l’OM à cause de Tik Tok !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Privé de bon nombre de ses éléments habituels ces dernières semaines en raison de la CAN, Gennaro Gattuso traverse une période de doutes avec son vestiaire. Mais l'entraîneur italien regrette que ses joueurs, connectés en permanence sur les réseaux sociaux comme Tik Tok et sur ce qui se raconte à leur sujet, aillent eux-mêmes au devant des critiques.

C'est un fait, Gennaro Gattuso ne traverse pas sa meilleure période de la saison sur le banc de l'OM, puisque son équipe n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre dernier et reste même sur trois matches sans victoire toutes compétitions confondues. Une série de mauvais résultats qui s'explique notamment par les nombreuses absences liées à la CAN, mais ce n'est pas tout si l'on en croit l'analyse de Gattuso...

« Les joueurs aiment se massacrer eux-mêmes sur Tik Tok »

Interrogé vendredi en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a évoqué une habitude pour le moins surprenante qui concerne les joueurs et les réseaux sociaux : « Passer 40 jours à entraîner 10-11 joueurs, évidemment que ça augmente le stress. Ce n'est pas facile et quand on a des coups durs qui nous tombent sur la tête, comme je l'ai dit, 94ème, 95ème minute, les tirs au but contre Rennes où tu réussis à marquer 8 pénaltys, c'est des gros coups durs et ça a fait que les journées sont à sans fin. Et puis les joueurs aiment bien se massacrer eux-mêmes aussi un peu en allant sur TikTok, en allant sur les moteurs de recherche. Donc c'est vrai que ça fait des journées qui n'en finissent plus », lâche Gattuso.

