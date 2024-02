L'OM veut imiter le Real Madrid et le Barça

Jean de Teyssière

Annoncée en 2021, le projet de Super League a été très mal accueilli par le monde du football. La pression des supporters sur les clubs a été telle que certains se sont désistés de ce projet, laissant la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone seuls dans ce projet. Le 21 décembre dernier, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne a relancé ce projet et l'OM ferait partie des clubs intéressés pour rejoindre cette ligue.

Morte dans l'œuf en 2021, le projet de Super League a repris de plus belle en fin d'année 2023, avec la décision de la Cour de justice de l'Union européenne indiquant que la création de compétitions sportives n'était pas du monopole de l'UEFA et de la FIFA. Par conséquent, ce ligue fermée peut voir le jour et A22 Sports Management, la société en charge du projet a dévoilé dans la foulée le fonctionnement de cette Super League.

«La Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient, ou en 2025-26»

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, était en conférence de presse ce vendredi et a été interrogé sur le projet de la Super League, qui pourrait très vite voir le jour, comme relayé par Foot Mercato : « La Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient, ou en 2025-26. »

«L'Olympique de Marseille aimerait bien venir»