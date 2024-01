Vente OM : Alerte au PSG, l’Arabie Saoudite va frapper fort ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM ne serait plus qu'une question de temps si l'on en croit les propos de Thibaud Vézirian. A en croire le journaliste, un deal pourrait être bouclé avant la fin de la saison et pourrait déboucher sur l'arrivée d'un consortium international dont ferait partie l'Arabie Saoudite. Le pays pourrait mettre les moyens pour concurrencer le PSG, détenu par son rival qatari.

En place depuis 2016, Frank McCourt serait sur le point d'acter un changement radical à l'OM. L'Américain serait sur le point de céder le club à des investisseurs saoudiens. « Il ne reste plus que l’officialisation de ce deal de vente. Les voyants sont au vert. Après le club, il y aura le stade Vélodrome. J’ai des certitudes, des garanties des sources pour vous dire que ça va arriver. Il y aura des grands changements peut-être d’ici la fin de la saison. Tout avance parfaitement » a confié le journaliste Thibaud Vézirian.

L'Arabie Saoudite va débarquer à l'OM selon Vézirian

Selon lui, le projet pourrait être énorme. « Il y aura, on le répète, après le club, le rachat du stade... Et des grands changements à Marseille, certainement d’ici fin juin, ce serait tant mieux et obligatoire, tout avance parfaitement » a confié Vézirian sur Twitch. Selon France-Bleu Provence , l'Arabie Saoudite pourrait s'appuyer sur la figure de Zinédine Zidane pour faire passer un cap à l'OM. Le champion du monde 1998 aurait donné son accord pour occuper un rôle de manager général, mais seulement en cas de vente.

« Ils vont prendre Marseille pour concurrencer Paris »