Mbappé - Haaland : En coulisses, ils vendent la mèche pour le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le mariage annoncé de longue date semble inéluctable, qu’il ait lieu l’été prochain ou plus tard. Plus en retrait, l’opération Erling Braut Haaland ne serait pas à négliger. D’autant plus que le Norvégien aurait déjà vendu la mèche à ses proches concernant son souhait d’aller au Real Madrid.

Entre Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait-il choisir ? Selon divers médias, le projet du club merengue serait, à terme, de disposer des services des deux attaquants. Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Mbappé n’a pas encore communiqué sa décision à Luis Enrique comme l’entraîneur du Paris Saint-Germain l’a fait savoir en conférence de presse ce jeudi.

Le clan Haaland est au courant de ses envies d’ailleurs au Real Madrid, l’atout Bellingham ?

Du côté d’Erling Braut Haaland, ses proches seraient déjà au courant de sa volonté de vêtir la tunique merengue du Real Madrid à l’avenir. C’est du moins l’information communiquée par El Desmarque . Si jamais le président Florentino Pérez venait à faire une approche auprès de son entourage, tout pourrait aller très vite pour le Real Madrid. Mais ce n’est pas tout. Le média espagnol confie que la présence de son ami Jude Bellingham, côtoyé au Borussia Dortmund, serait un véritable plus pour le Real Madrid dans cette opération.

Mbappé - Haaland : Le Real Madrid lâche une réponse ! https://t.co/F1OoBapJ1d pic.twitter.com/wOx6p71agU — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Haaland en a marre de la vie à Manchester ?