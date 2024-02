PSG : Luis Enrique valide un transfert à 90M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison délicate, Randal Kolo Muani peine a justifier l'investissement consenti par le PSG qui a déboursé près de 90M€ pour recruter l'international français l'été dernier. Malgré tout, Luis Enrique continue de soutenir son attaquant, buteur contre Brest le week-end dernier (2-2).

L'été dernier, le PSG a chamboulé son secteur offensif après les départs de Lionel Messi et Neymar. Dans cette optique, plusieurs joueurs ont débarqué, à l'image de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani. Ce dernier a débarqué dans les toutes dernières heures du mercato en provenance de l'Eintracht Francfort. Un transfert estimé à 90M€ qui continue de faire parler. Et pour cause, l'ancien Nantais peine à convaincre depuis son arrivée et enchaine les prestations décevantes. Vivement critiqué, Randal Kolo Muani n'a pas célébré son but contre Brest le week-end dernier (2-2). Un comportement qui a été vécu comme de la provocation. Mais Luis Enrique ne semble pas inquiet par la situation de son attaquant.

Luis Enrique s'enflamme pour Kolo Muani

« Je n’ai pas vu comment il avait célébré les buts, c’est personnel. Je suis très heureux qu’il fasse partie de l’effectif. Il a la capacité de jouer 9 ou dans les couloirs. Il a une attitude parfaite. Je ne me préoccupe pas si les joueurs célèbrent ou non les buts », confie l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de justifier son important turnover.

«Les entraîneurs ont tous une méthode différente, j’aime avoir une bonne rotation»