PSG : Gros coup de gueule sur ce transfert à 90M€

Très courtisé durant toute la période du mercato hivernal, Leny Yoro a été retenu par le LOSC qui réclame pas moins de 90M€ pour envisager son transfert. Et alors que le PSG semble avoir multiplié les manœuvres pour le jeune défenseur central, Daniel Riolo s’agace des méthodes employées et le fait savoir.

Parmi les grandes révélations de cette première moitié de saison en Ligue 1, Leny Yoro (18 ans) occupe une place à part. Le jeune défenseur central du LOSC s’est imposé comme un patron de l’arrière-garde des Dogues , et sa cote a explosé sur le marché des transferts avec des intérêts du PSG, de Liverpool, de Manchester City et de Manchester United. Mais il était mission impossible pour ces cadors de recruter Yoro en janvier, puisque comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, un montant de 90M€ est réclamé par le LOSC pour son transfert.

Le PSG a tout tenté pour Yoro

Malgré ce montant astronomique fixée par le club nordiste, le PSG n’a rien lâché tout au long du mercato hivernal et a été annoncé en permanence sur les traces de Leny Yoro. D’ailleurs, son agent Jorge Mendes se serait même entretenu avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ces derniers jours au Qatar. Des manœuvres qui ont le don d’agacer Daniel Riolo, et ce dernier a poussé un coup de gueule au micro de l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir.

« C’est très irrespectueux »