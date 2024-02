OM - Vitinha : Le feuilleton bientôt relancé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel, Vitinha a quitté l'OM et son départ en direction du Genoa, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, a été officialisé jeudi matin. Le buteur portugais a d'ailleurs diffusé un message d'adieux sur son compte X, et pourtant, son histoire avec l'OM n'est peut-être pas terminée puisqu'il pourrait revenir en fin de saison.

C'était dans l'air du temps, c'est officiel depuis jeudi matin : Vitinha (23 ans) ne terminera pas la saison à l'OM. Le buteur portugais avait pourtant été recruté pour un prix record il y a un an en provenance de Braga (32,5M€), mais ses performances peu convaincantes ont incité sa direction à s'en séparer. Il est donc prêté par l'OM du côté du Genoa, avec une option d'achat non-obligatoire de 25M€.

« À plus tard ! »

Vitinha a d'ailleurs adressé un message d'aurevoir à l'OM via ses réseaux sociaux : « Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie. J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard ! », a-t-il lâché. Mais ce message de fin, « à plus tard », ne résonne pas forcément comme un adieu. Et pour cause...

🇫🇷 Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie.J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard ! Allez l’OM 💙 pic.twitter.com/QMFvwFTtiO — Vitinha 9⃣ (@9Vitinha) January 31, 2024

Vitinha bientôt de retour ?

En effet, il est bien précisé que l'option d'achat de 25M€ fixée entre le Genoa et l'OM n'est pas obligatoire. En clair, s'il ne donne pas satisfaction dans les prochains mois en Italie, le Portugais fera son retour illico à Marseille, où il reste sous contrat jusqu'en 2027. Pas sûr que ce retour soit vraiment du goût des supporters de l'OM...