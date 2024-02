L’OM annonce son gros transfert de l’hiver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu ces dernières heures, Vitinha va bien quitter l'OM. Le club phocéen vient d'officialiser le départ de son attaquant portugais, prêté avec une option d'achat au Genoa. Le montant n'a pas été révélé par les deux clubs, mais il avoisinerait les 25M€. Reste désormais à savoir s'il s'agit d'un adieu ou pas ?

Présent en conférence de presse lundi, Pablo Longoria confirmait le possible départ de Vitinha, auteur d'une prestation plus que délicate contre l'AS Monaco quelques heures plus tôt. « C’est vrai que l’on discute avec Genoa, il y a des conversations en cours. D’autres clubs sont intéressés. Nous ne sommes pas intéressés par un prêt sec. Avec Genoa, il y a beaucoup de situations à régler qui peuvent faire que c’est pour nous une situation intéressante. C’est pour cela que l’on a ouvert la porte à toutes les conversations avec le Genoa », confiait le président de l'OM. Et cela s'est confirmé.

Retour à la case départ pour l’OM ? https://t.co/3cdKbVdmuh pic.twitter.com/7p5VnWyRTg — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Vitinha au Genoa, c'est officiel

En effet, par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé le départ de Vitinha, prêté au Genoa. « Bonne chance Vitinha. L’attaquant portugais évoluera pour cette fin de saison du côté du Genoa, où il est prêté avec une option d’achat », révèle le club phocéen. Un prêt qui s'accompagnerait d'une option d'achat avoisinant les 25M€, qui semble difficilement atteignable pour le club italien. Néanmoins, l'éventuel départ de l’attaquant star islandais, Albert Guðmundsson, en fin de saison pourrait relancer ce feuilleton.

Ce n'est qu'un au revoir ?