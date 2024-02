PSG : Mbappé, le coup de théâtre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin, et il est donc libre de discuter avec le club de son choix. D'ailleurs, contrairement à 2022, le verdict devrait être rendu beaucoup plus tôt. Et alors que le Real Madrid semble en retrait dans ce dossier, tout a changé ces derniers jours.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher pour son avenir. Contrairement à 2022, année lors de laquelle il avait annoncé son verdict au mois de mai, cette fois-ci, l'attaquant du PSG devrait rendre son verdict bien plus tôt. Reste désormais à savoir s'il prolongera au PSG ou décidera de partir libre.

Départ annoncé pour Mbappé, qui doit le remplacer au PSG ? https://t.co/Ix6LGdIrJ9 pic.twitter.com/C1CmDTB6Eo — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Le Real Madrid n'évoquait pas le cas Mbappé en interne

Si c'est la seconde option qui est retenue, le Real Madrid serait le grand favori. Néanmoins, selon les informations de MARCA , le cas Mbappé est loin d'être un sujet majeur. Jusqu'à la semaine dernière, après le voyage à Riyad, à l'occasion de la Supercoupe, le grande thématique qui occupait l'esprit de Florentino Pérez était la Superligue. Le président du club merengue aurait effectivement enchaîné les réunions avec les clubs ouverts à la création de cette compétition.

Tout a changé ces derniers jours