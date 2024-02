PSG - Mbappé : Le pacte secret avant l’annonce tonitruante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Kylian Mbappé va devoir faire son choix. Il peut décider de prolonger au PSG, ou bien de signer libre avec le club de son choix. Pour le moment, il ne semble pas avoir tranché, mais contrairement à 2022, le crack de Bondy devrait cette fois-ci faire son annonce plus rapidement après que le PSG lui a demandé de garder le silence.

Le feuilleton Mbappé continue d'alimenter la chronique. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain, et aucune décision ne semble avoir été prise. Comme en 2022, il peut donc choisir de prolonger au PSG ou de signer au Real Madrid, mais cette fois-ci, l'attente ne sera pas aussi longue.

Le PSG a demandé à Mbappé un mois de silence

En effet, selon les informations de MARCA , le PSG a demandé à Kylian Mbappé de garder le silence pendant le mois de janvier. Il faut dire que de nombreux enjeux découlent du choix de l'attaquant de l'équipe de France, y compris des enjeux commerciaux. Alors que la Ligue négocie actuellement les droits télés du championnat et que le PSG a déjà perdu Lionel Messi et Neymar, l'impact du départ de Kylian Mbappé serait forcément palpable au niveau économique.

L'annonce est désormais imminente ?