Départ annoncé pour Mbappé, qui doit le remplacer au PSG ?

Si rien n’a encore été officialisé à propos de l’avenir de Kylian Mbappé, la tendance semble de plus en plus à ce que la star du PSG parte libre à l’issue de la saison. Alors que la destination du Français resterait encore à déterminer, pour le club de la capitale, la grosse mission sera de trouver le successeur idéal de Mbappé. Qui faudrait-il alors recruter pour cela ?

Pour le moment, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, mais cela pourrait ne plus être le cas la saison prochaine. En fin de contrat à Paris, le Français a une décision à prendre pour son avenir. Si le club de la capitale va tout faire pour prolonger son joyau, Mbappé semble plus proche que jamais de faire ses valises et partir libre à l’issue de cet exercice. Si tel était le cas, le PSG devrait alors se creuser la tête pour combler le vide laissé derrière lui par Kylian Mbappé.

Du lourd recruté pour oublier Mbappé ?

La succession de Kylian Mbappé au PSG pourrait donc être l’un des gros sujets des prochains mois et voilà que certaines rumeurs commencent déjà à apparaitre. Avec le départ du Français, le club de la capitale verrait une grosse partie de sa masse salariale se libérer et cela donnera l’occasion de recruter une star. Mais qui ? Le PSG ferait notamment partie des candidats pour Rafael Leao (Milan AC), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Victor Osimhen (Naples). Le successeur de Kylian Mbappé se trouve-t-il alors à l’étranger ?

Une solution en interne au PSG ?

Celui qui fera oublier Kylian Mbappé pourrait déjà être entre les mains du PSG. Actuellement prêté au RB Leipzig, Xavi Simons flambe en Allemagne. Censé revenir à Paris durant l’été, le Néerlandais est perçu par beaucoup comme une solution crédible pour remplacer à terme Mbappé. Faut-il alors miser sur Xavi Simons la saison prochaine au PSG ?



