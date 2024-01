Panique au PSG, Mbappé prépare un coup en secret

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va rapidement devoir prendre une décision entre une prolongation au PSG ou une signature libre au Real Madrid. Et visiblement, le club de la capitale aurait reçu l'information selon laquelle son attaquant vedette était en train de négocier son contrat avec la Casa Blanca.

L'avenir de Kylian Mbappé devrait prochainement se décider. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du PSG peut effectivement partir libre ou bien prolonger à Paris comme ce fut le cas en 2022. Mais d'après les informations de Juanfe Sanz Pérez, le club de la capitale ne serait pas dupe et craindrait qu'un départ de Mbappé soit proche.

Mercato - PSG : Mbappé va partir, c'est confirmé ? https://t.co/wCPZR7pdeB pic.twitter.com/RW48YItL1B — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

«Le PSG croit que Mbappé est actuellement en train de négocier avec le Real Madrid»

« Il n’y a pas eu de réunion entre le PSG et Mbappé. Mais ce qu’on me dit désormais, c’est que le PSG croit que Mbappé est actuellement en train de négocier avec le Real Madrid », explique le journaliste espagnol lors d'un live Twitch du Chiringuito . Quoi qu'il en soit, selon José Félix Diaz, le dénouement est désormais proche.

Une décision imminente ?