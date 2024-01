Mercato - PSG : Le départ de Mbappé annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé va prendre fin dans les prochains jours. D'ici le début du mois de février, le joueur du PSG devrait sortir de son silence pour dévoiler l'identité de son prochain club. Une prolongation au PSG n'apparaît pas, aujourd'hui, comme une option prioritaire. Le Real Madrid pourrait être sa prochaine destination.

Les prochains jours promettent d'être agités au PSG. En raison du huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad, mais aussi de la décision attendue de Kylian Mbappé. Liée au club de la capitale jusqu'en juin prochain, la star parisienne devrait prendre la parole dans les prochains jours pour annoncer s'il prolonge ou pas son contrat en France. Journaliste pour Marca , José Félix Diaz a dévoilé quelques indices sur le choix de Mbappé lors d'un live Twitch avec Ruben Martin.

« Je serais très surpris qu'il ne bouge pas »

« Selon mes informations, la décision de Mbappé sera prise très prochainement. Je ne sais pas ce que le Real Madrid va penser de cette histoire, je serais très surpris qu'il ne bouge pas. Avec Mbappé, il faut être très, très prudent. C'est pour cela que je suis allé avec le frein à main, parce que je ne voulais pas transmettre une euphorie que je n'ai pas eue à Valdebebas » a confié le journaliste espagnol.

Une décision attendue dans les prochains jours