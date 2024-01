Mercato - PSG : Mbappé reçoit une offre XXL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid n'aurait pas traîné dans le dossier Kylian Mbappé et serait déjà passé à l'action. Une première offre aurait été transmise au joueur, qui devrait prendre la parole dans les prochains jours. En cas d'accord, l'international français deviendrait le plus gros salaire du club espagnol, juste devant l'historique Toni Kroos.

Danger pour le PSG. A en croire la presse espagnole, le Real Madrid aurait pris les devants dans le dossier Kylian Mbappé et lui aurait transmis une première offre, qui pourrait bien être la dernière. Cette proposition serait à prendre ou à laisser. En cas de refus, le club merengue pourrait abandonner définitivement cette piste et se concentrer sur d'autres profils.

L'offre du Real Madrid est dévoilée

Ce mardi, As en dit plus sur cette proposition. La durée du contrat n'est pas dévoilée, mais le quotidien annonce que Mbappé pourrait toucher un salaire de près de 30M€ par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du Real Madrid devant Toni Kroos et David Alaba.

Le PSG n'aurait pas encore bougé