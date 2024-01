Mercato - PSG : L’annonce du clan Mbappé qui fait trembler le Real Madrid

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat avec le PSG, la tendance semble être de plus en plus à un départ en fin de saison. Pour le Real Madrid, cela pourrait donc être enfin la bonne occasion pour accueillir le Français. Mais rien n’est encore bouclé entre les différents camps, d’ailleurs, dans le clan Mbappé, les derniers messages ne devraient pas rassurer les Merengue.

Si rien n’est encore officiel pour l'avenir de Kylian Mbappé, la star du PSG semble de plus en plus se rapprocher d'un départ à l'issue de la saison. Direction le Real Madrid ? Alors que cela apparait comme la destination numéro 1 de Mbappé, une surprise ne serait clairement pas à écarter…

Mercato : Mbappé prêt à porter le coup fatal au PSG ? https://t.co/aWhKbcsu5U pic.twitter.com/RmMvIxUxky — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Le clan Mbappé met la pression sur le Real Madrid

OK Diario a fait une grosse révélation concernant Kylian Mbappé et le Real Madrid. Alors que le Français aurait communiqué à la Casa Blanca que c’était sa première option, Fayza Lamari, mère de Mbappé, aurait expliqué au Real Madrid qu’un transfert en Premier League était possible si le joueur du PSG n’avait pas le contrat qu’il devait mériter.

Un avenir… en Angleterre ?

Tout le monde imagine donc Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, mais voilà que si Florentino Pérez ne fait pas la bonne offre, le joueur du PSG pourrait filer en Premier League. Cela pourrait alors faire les affaires de Liverpool, Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea, déjà annoncés comme des possibles destinations pour Mbappé.