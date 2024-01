Mbappé - PSG : Luis Enrique joue avec le feu ?

Thomas Bourseau

Réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche, Daniel Riolo mène un combat de plusieurs semaines contre Luis Enrique désormais. Et plus particulièrement au sujet du repositionnement de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Ce qui, pour l’éditorialiste de RMC, est un non-sens en l’état.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique expérimente avec l’effectif du PSG. Nommé entraîneur du club de la capitale à la dernière intersaison, le technicien espagnol change régulièrement de schéma tactique ou certains joueurs occupent différents postes comme c’est le cas avec Warren Zaïre-Emery qui dépanne de temps à autre à la position d’arrière latéral. Mais il n’est pas seul.

Riolo estime qu’Enrique fait le mauvais choix tactique avec Mbappé

Par exemple, Kylian Mbappé navigue sur le front de l’attaque en tant qu’ailier ou depuis plusieurs semaines : attaquant de pointe. Aux yeux de Daniel Riolo, c’est une bêtise commise par l’entraîneur du PSG. Selon l’éditorialiste de RMC , Luis Enrique ne devrait pas aligner Mbappé au poste d’avant-centre pour la simple et bonne raison que cela l’empêcherait de jouer sur ses points forts.

«On ne voit plus ce que fait la force de Mbappé»